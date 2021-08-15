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Kastamonu'da afet bölgesine malzeme götüren kamyon şarampole yuvarlanıp alev aldı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kastamonu'da afet bölgesine malzeme götüren kamyon şarampole yuvarlanıp alev aldı

KASTAMONU'da sel bölgesine köprü malzemesi götüren kamyon freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlanarak alev aldı. Sürücü son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

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KASTAMONU'da bölgedeki sel felaketi nedeniyle Çatalzeytin ilçesine köprü malzemesi taşıyan C.Ö. yönetimindeki kamyon freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücü son anda kendisini dışarıya atarken kamyon şarampole yuvarlanarak alev aldı.

Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri kamyondaki yangına müdahale etti. Bu sırada kamyonun yakıt deposunda patlama meydana geldi ve panik yaşandı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.

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