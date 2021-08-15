Kastamonu Bozkurt'ta mucize kurtuluş: Ses vermeyince öldüğümü düşünmüşler

KASTAMONU Bozkurt'ta yaşayan Enes Aksoy, çalıştığı marketin sel suları ile tamamen dolması üzerine kendisini dışarıya atıp üst kattaki dairenin demir korkuluklarına tutunarak kurtuldu. Aksoy, binanın çatısına çıkarak hayata tutundu.

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KASTAMONU'nun 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesinde sel felaketinin 5'inci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevre il ve ilçelerden gelenlerle birlikte yüzlerce arama kurtarma ekibi kayıp ihbarı yapılan onlarca kişiyi arıyor.

Bir taraftan da taşarak sele yol açan Ezine Çayı kenarında bulunan ve yıkılan Ölçer Apartmanı'nda da aramalar sürüyor. İş makineleri ile yapılan çalışmalarda enkaz altında kaybolduğu düşünülen vatandaşlara henüz ulaşılmadı. Apartmanda oturanların yakınları çay kenarında acı içinde bekleyişlerini sürdürüyor.

Arama çalışmalarının yanında bir taraftan da ilçe merkezinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapılıyor. Çok sayıda aracın hurdaya döndüğü ilçede ağaç ve kütük parçaları nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor.