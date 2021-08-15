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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmek için görüşmeleri sürerken Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiği duyuruldu.

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Afganistan'ın başkenti Kabil merkezli TOLONews kanalının haberine göre Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeyi terk etti.

Haberde yardımcılarının da Gani ile beraber ülkeyi terk ettiği ifade edilirken Gani'nin ülkedeki krizi çözmek üzere delegelere yetkilerini devrettiği belirtildi.

Taliban, Kabil'in barışçıl bir şekilde teslim edilmesi için hükümet güçleri ile müzakerelerin sürdüğünü açıklarken Afganistan İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili de Cumhurbaşkanı Gani'nin Tacikistan'a gitmek üzere başkent Kabil'den ayrıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden ayrıldığına yönelik haberlerle ilgili güvenlik nedeni ile bilgi verilemeyeceğini ifade etti.

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