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Rize'de 3 gündür haber alamıyordu! Banyoya girince dünyası başına yıkıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rize'de 3 gündür haber alamıyordu! Banyoya girince dünyası başına yıkıldı

RİZE'de 3 gündür haber alınamayan 48 yaşındaki Birol Öksüz evinde ölü bulundu.

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Olay merkeze bağlı Yeşildere köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 gün önce köyde bulunan ikametine gitmek üzere şehir merkezindeki evinden ayrılan Birol Öksüz'den bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine şüphelenen kardeşleri üst kata çıkarak eve girdiğinde Öksüz'ün cansız bedeninin banyoda görerek jandarmaya haber verdi. 3 gün önce öldüğü zannedilen Birol Öksüz'ün kesin ölüm sebebinin belli olması için cenazesi Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

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