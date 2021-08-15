Londra'yı bırakıp Manisa'ya döndü! Hobisini işe çevirdi hayatı değişti
Uzun yıllar yurt dışında finans sektöründe çalışan Aziz Unan, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde ata mesleğiyle hayatı değişti.
Çekya'da Anglo-Amerikan Üniversitesinin İşletme Bölümü'nü bitiren Aziz Unan, yurt dışındaki bazı şirketlerde finans danışmanı ve analist olarak çalıştıktan sonra kendi portföy yönetim şirketini kurdu.
Unan, Televizyonlarda finans programlarına konuk olan, analizlerini paylaşan, piyasaları yorumladı.
Unan, 46 yaşından sonra hem memleket özlemi hem de aile mesleği çiftçiliğe duyduğu ilgi nedeniyle Kula'ya dönmeye karar verdi.
Kula'da yaklaşık 130 dönüm arazide türüf mantarı, lavanta ve kurt üzümü (goji berry) yetiştiren Unan, ilk hasadını da yaptı.