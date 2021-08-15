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Londra'yı bırakıp Manisa'ya döndü! Hobisini işe çevirdi hayatı değişti

Anadolu Ajansı
Londra'yı bırakıp Manisa'ya döndü! Hobisini işe çevirdi hayatı değişti

Uzun yıllar yurt dışında finans sektöründe çalışan Aziz Unan, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde ata mesleğiyle hayatı değişti.

Londra'yı bırakıp Manisa'ya döndü! Hobisini işe çevirdi hayatı değişti

Çekya'da Anglo-Amerikan Üniversitesinin İşletme Bölümü'nü bitiren Aziz Unan, yurt dışındaki bazı şirketlerde finans danışmanı ve analist olarak çalıştıktan sonra kendi portföy yönetim şirketini kurdu.

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Londra'yı bırakıp Manisa'ya döndü! Hobisini işe çevirdi hayatı değişti

Unan, Televizyonlarda finans programlarına konuk olan, analizlerini paylaşan, piyasaları yorumladı.

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Londra'yı bırakıp Manisa'ya döndü! Hobisini işe çevirdi hayatı değişti

 Unan, 46 yaşından sonra hem memleket özlemi hem de aile mesleği çiftçiliğe duyduğu ilgi nedeniyle Kula'ya dönmeye karar verdi.

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Londra'yı bırakıp Manisa'ya döndü! Hobisini işe çevirdi hayatı değişti

Kula'da yaklaşık 130 dönüm arazide türüf mantarı, lavanta ve kurt üzümü (goji berry) yetiştiren Unan, ilk hasadını da yaptı.

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