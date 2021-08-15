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DSÖ 'izlenmesi gereken varyant' demişti! Lambda varyantı bir ülkede daha görüldü

DSÖ 'izlenmesi gereken varyant' demişti! Lambda varyantı bir ülkede daha görüldü

FİLİPİNLER'de, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Peru'da görülen "Lambda" varyantının tespit edildiği bildirildi. DSÖ, "Lambda" varyantını "İzlenmesi Gereken Varyant" olarak kategorize etmişti.

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Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'un varyantı olan "Lambda'ya" rastlandığı belirtildi.

Lambda varyantının tespit edildiği kişinin 35 yaşında bir kadın olduğu kaydedilen açıklamada, halkın maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

Peru'da görülmüştü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "Lambda" varyantının ilk olarak Peru'da aralık ayında görüldüğünü duyurmuştu.

Aşıların ürettiği antikorlara dirençli

DSÖ, haziran ayında "Lambda" varyantını "İzlenmesi Gereken Varyant" olarak kategorize etmişti.

Laboratuvar çalışmaları, Lambda varyantının aşıların ürettiği antikorlara dirençli olduğunu ortaya koymuştu.

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