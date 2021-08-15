Masterchef Araz kadroya girdi mi? Araz Aknam aslen nereli?

Masterchef 2021'nin 10 kişilik ana kadrosu belli oldu, yedek kadrolara giren isimler ise bir bir elemeler sonucu belli olmaya başladı. Masterchef 2021'nin yedek kadrosuna giren isimlerden biri aslen İraz Azerisi olan Araz Aghnami Aknam oldu. 30 yaşında olan Araz, Ecem Aknam ile evli.

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TV8 ekranlarında fırtınalar estiren Masterchef 2021'in 10 kişilik ana kadrosu belli oldu. Yarışmanın yedek kadrosuna giren isimlerde de jüri tarafından seçilmeye devam ediyor. Yedek kadroya girmek için ter döken ve kadroya giren isimlerden biri de aslen İraz Azerisi olan Araz Aknam oldu. 30 yaşında olan Masterchef Araz'ın eşi Ecem Aknam'dır. Yurt dışında bir çok yerde çalışan Araz küçük yaşya mutfağa gönül vermiş yarışmacılardan.

Masterchef Araz kimdir: MasterChef Türkiye 2021'nin ana kadrosuna kalmayı başaran sayılı isimden biri olan Araz Aknam 30 yaşında ve İran Azerisi. Yaşamının bir kısmını İran'da ve Los Angeles'ta geçiren iddialı yarışmacı, MasterChef'e İstanbul'dan katılıyor. Küçük yaşlardan beri mutfağın içinde olan Araz Aknam, aynı zamanda Amerikan futbolu oynuyor. Yarışmaya katıldığında nişanlı olan Aknam, kısa bir süre önce nikah masasına oturdu.