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Sel bölgesine malzeme götüren kamyon şarampole yuvarlandı! Sürücü son anda kurtuldu

Sel bölgesine malzeme götüren kamyon şarampole yuvarlandı! Sürücü son anda kurtuldu

KASTAMONU'da sel bölgesine köprü malzemesi götüren kamyon freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlanarak alev aldı. Sürücü son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Kastamonu ile Çatalzeytin arasındaki yolda meydana geldi. Bölgedeki sel felaketi nedeniyle Çatalzeytin ilçesine köprü malzemesi taşıyan C.Ö. yönetimindeki kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Sürücü son anda kendisini dışarıya atarken kamyon şarampole yuvarlanarak alev aldı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri kamyondaki yangına müdahale etti.

Bu sırada kamyonun yakıt deposunda patlama meydana geldi ve panik yaşandı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.

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