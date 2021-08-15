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Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a başsağlığı mesajı

LÜBNAN'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde bugün bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucunda, ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede hayatını yitirenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyor ve yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi.

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