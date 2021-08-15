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Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı! 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı! 1 kişi hastaneye kaldırıldı

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde çıkan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

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Gedemen Mahallesi Kazmabağları mevkisinde bulunan ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 5 arazöz ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yangın, 40 kişilik yer ekibinin destek verdiği çalışmayla yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Bir hektarlık alanın zarar gördüğü alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

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