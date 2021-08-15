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'Oyun olmaz' deyip İlber Ortaylı tepki gösterdi: Bu bedel kimden geliyor?

'Oyun olmaz' deyip İlber Ortaylı tepki gösterdi: Bu bedel kimden geliyor?

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sel felaketine ilişkin olarak, "Tabiatla oyun olmaz" yorumunu yaptı.

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Batı ve Orta Karadeniz'de yaşanan sel felaketiyle ilgili Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet gazetesindeki köşesinde 'Tabiatla oyun olmaz' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Ortaylı yazısında "Enerji getireceği düşünülen HES’ler tabiatı tahrip eden yapılar haline geldi" düşüncesini dile getirdi.

"Birkaç gün dehşet içinde orman yangınlarını seyrettik" diyen Ortaylı "Ardından Karadeniz Bölgesi’nde 15-20 yıl evvel görülmeyen ve gittikçe şiddetlenen ani patlamalara şahit olduk. Bundan 40 sene evvel yeryüzünün ısınması diye bir problem dehşet verici boyutta değildi. Bugün temel dert; enerji kaynaklarının aşırı istismarı ve aşırı tüketimin yarattığı kirlenmenin yerkürenin denizlerini ve karalarını mahvetmesidir" ifadesini kullandı.


"Devletin karşıladığı bu bedel kimden geliyor?"
Felaketle ilgili Ortaylı "Karadeniz Bölgesi şu anda 15-20 yıl evvel görülmeyen ve gittikçe şiddetlenen ani patlamaların yeri oldu. Bu hafta Kastamonu, geçen haftalarda Rize ve Trabzon taşan derelerin getirdiği sellerle sürüklendi. Köprüler ya harap oldu ya da suyun altında kaldı, elektrik kesildi. Enerji getireceği düşünülen HES’ler tabiatı tahrip eden yapılar haline geldiler. Zararı devlet karşılıyor. Devletin karşıladığı bu bedel kimden geliyor? Daha kötü evlerde oturan, kazancı çok az olan insanların vergileri veya onlara harcanmayan bütçe hasarı düzeltmeye gidiyor. “Felaket gören insana destek verilmesin” diyemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yok olan zirai zenginliği kim karşılayacak?"
Yazısının devamında Ortaylı "Ama herkes kendi kolayına istediği yere bina diker, belediyeler buna müsaade eder, üstelik kontrolsüz bir şekilde kiraya vermeye kalkar, bu gibi inşaatlar için kredi bulursa; akıl bunun neresinde, mantık bunun neresinde? Nesiller boyu enflasyon içinde yaşamak pahasına inşa ettiğimiz barajların getirdiği sular kötü sulama sistemleri dolayısıyla toprağı tuzlandırdı, Konya Ovası yeraltı suları manasız kuyularla tüketildi. Yok olan zirai zenginliği kim karşılayacak?" dedi. 

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