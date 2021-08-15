BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da denemediği yol kalmadı! Gözyaşlarına boğuldu: Başörtülü olduğu için...

Bursa'da denemediği yol kalmadı! Gözyaşlarına boğuldu: Başörtülü olduğu için...

BURSA'da kanser hastası bir kadın 10 gündür kayıp olan genç kızını bulabilmek için çalmadık kapı gezmedik yer bırakmadı. 17 yaşındaki kızının gelmesini bekleyen hasta kadın gözyaşları içerisinde kızının bulunmasını istedi.

Abone ol

Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Feyzanur Arslan, 10 gün önce göğüs kanseri tedavisi gören 50 yaşındaki annesi Nuray Arslan'ın kemoterapi almak için hastane gittiği sırada evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Akşam eve geldiğinde kızının evde olmadığını fark eden hasta kadın kızının gidebileceği arkadaşlarını aradı. Olayın üzerinden 24 saat geçmesinin ardından kızlarının hayatından endişe eden aile polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

10 gündür kızlarından haber alamayan aile çalmadık kapı gitmedik yer bırakmasa da kızlarının izine bir türlü rastlamadı. Genç kızın son olarak kuzenini arayıp beni biraz merak etsinler bir iki güne döneceğim dediği ancak konuşmanın üzerinden 10 gün geçtiği belirtildi. Evlere gündelik temizliğe giderek ailesinin geçimini sağlayan kanser hastası Nuray Arslan gözyaşları içerisinde kızının eve dönüp kapıdan girdiği anı hayal ediyor.

"Çalışmayı çok istiyordu"
Kızının sekreterlik kursuna gittiğini ancak başörtülü olduğu için uzun süredir iş bulamadığını iddia eden Nuray Arslan, "İşe girmesini babası istemedi, çalışmayı çok istiyordu, bir tek onun için tartışmıştık, gidebileceği arkadaşlarını aradık hiç birine gitmemiş, normalde telefonunu açmadan duramaz ama mesajlara bile cevap vermiyor, hayatından endişe ediyoruz" diye konuştu.

"Sana kimse bir şey yapmayacak"
Gözyaşlarına boğulan hasta anne, "Kızım sen bizim kıymetlimizsin ne olur geri dön başına ne geldiyse geldi. Bittim ben ne olur annecim üzme beni sana kimse bir şey yapmayacak ne olur annecim dön eve" diyerek kayıp kızına seslendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da bir kişi kendisini aldattığı iddiasıyla karısını öldürdü
Adana'da bir kişi kendisini aldattığı iddiasıyla karısını öldürdü
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Yasağa rağmen Aydos Ormanı'na girdiler! 2 kişiye 427 lira ceza kesildi
Yasağa rağmen Aydos Ormanı'na girdiler! 2 kişiye 427 lira ceza kesildi
Binlerce yıllık! Van'da sınır duvarı çalışmalarında bulundu
Binlerce yıllık! Van'da sınır duvarı çalışmalarında bulundu
Olay yeri İstanbul! Tartıştığı baldızını sokakta bacağından vurdu
Olay yeri İstanbul! Tartıştığı baldızını sokakta bacağından vurdu
Kayseri'de 100 yıllık tespihin fiyatı duyan şaştı kaldı! Araba fiyatına alıcısını bekliyor
Kayseri'de 100 yıllık tespihin fiyatı duyan şaştı kaldı! Araba fiyatına alıcısını bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de bir yalan terörü estiriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de bir yalan terörü estiriliyor
3600 ek gösterge maaşlata etkisi ne olacak ne kadar artacak?
3600 ek gösterge maaşlata etkisi ne olacak ne kadar artacak?
Olası İstanbul depremi! Prof. Dr. Oruç: Kocaeli'deki binaların yıkılma olasılığı yüksek
Olası İstanbul depremi! Prof. Dr. Oruç: Kocaeli'deki binaların yıkılma olasılığı yüksek
Kocaeli'de saatlerce enkazda kaldı binada herkes öldü! O rakam fobisi oldu
Kocaeli'de saatlerce enkazda kaldı binada herkes öldü! O rakam fobisi oldu