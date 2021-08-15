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Olay yeri İstanbul! Tartıştığı baldızını sokakta bacağından vurdu

Olay yeri İstanbul! Tartıştığı baldızını sokakta bacağından vurdu

 ÜMRANİYE'de boşanma aşamasında olan İbrahim Polat,  tartıştığı baldızını sokakta silahla bacağından vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken, Polat da polis merkezine giderek teslim oldu.

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 Olay saat 14.00 sıralarında Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan İbrahim Polat , bir süre kendisinde kalan çocuklarını eşinin kız kardeşi Pınar Yüzügüldür'e bırakmak için evine gitti. Bu sırada çocuklar babalarından ayrılmak istemeyerek ağlamaya başladı. Bu sırada  Pınar Yüzügüldür ile İbrahim Polat  arasında tartışma çıktı. Polat, Yüzügüldür'ü silahla bacağından vurarak yaraladı.

Kadın kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar  üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ise, yerdeki  boş kovanlar üzerinde çalışma yaptı.

Eşinin kız kardeşini vuran Polat'ın polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Pınar Yüzügüldür'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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