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A Spor'da 8 yıl sonra flaş ayrılık! Mustafa Göksu'nun yeni adresi belli oldu

A Spor'da 8 yıl sonra flaş ayrılık! Mustafa Göksu'nun yeni adresi belli oldu

Yaklaşık 8 yıldır A Spor’da çalışan spor spikeri Mustafa Göksu, kanalla yollarını ayırdığını açıkladı.

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Yaklaşık 8 yıldır A Spor'da çalışan spor spikeri Mustafa Göksu’dan ayrılık açıklaması geldi. Göksu sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, kanaldan kendi isteğiyle ayrıldığını belirterek “Veda zamanı... 8 yılımı verdiğim, kuruluşunda bulunduğum A Spor'dan kendi isteğimle ayrıldım. Ekranda yalnız bırakmayan değerli izleyicilerimize minnettarım. Kalbini kırdığım kim varsa hakkını helal etsin. Tüm mesai arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

Ünlü spor spikerinin yeni adresi de belli oldu. Mustafa Göksu, memleketinin kulübü İttifak Holdingi Konyaspor'un yeni medya iletişim direktörü oldu.  Göksu, kariyerini bundan sonra kulüp iletişimcisi olarak devam edecek.


Mustafa Göksu kimdir?
2000 yılından bu yana medyanın içinde olan Mustafa Göksu, 1980'da Konya'da doğdu. İlk ve ortaokulu şehrinde bitiren Göksu, lise eğitimini ise ailesinin göç ettiği İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olan Göksu, ünlü spiker Ümit Aktan'ın verdiği destekle sunucu ve spikerlik kariyerine başladı. Mustafa Göksu, bugüne kadar Kanal A, Kanal T, TRT, TVNet, A Haber ve A Spor gibi kanallarda çalıştı.

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