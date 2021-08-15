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Muharrem ayının bugün kaçı 2021 Muharrem 10. günü ne zaman?

Muharrem ayının bugün kaçı 2021 Muharrem 10. günü ne zaman?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı başladı. Allah'ın ayı olan Muharrem ayının 10. günü aşure günü kutlanır ve ay sonuna kadar devam eder. Peki Muharrem ayının 10. günü yani aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor. 2021 yılında aşure günü 18 Ağustos çarşamba günü başlayacak.

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 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce ayının bitmesiyle Hicri takvimin ilk ayı Muharrem ayı başladı. Muharrem ayı içinde olan aşure günü ise 10. günüde başlar. Bu sene aşure günü 18 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. 

Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilir. Aşure günü ise Muharrem ayının onuncu günüdür. Muharrem ayı 7 Eylül’de sona erecek ve 8 Eylül 2021’de Safer ayı başlayacak.

Aşure günü ne zaman: Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü ya da Aşura Günü, 2021'de 18 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek.

Aşure günü ne demek: Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.

Arda Türkmen usulü aşure yapmak istiyorsanız aşağıdaki malzeme listesine bir göz atın.

Aşurenin bir çok tarifi ve çeşidi bulunuyor. Aşureyi pişirmek için de önceden hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Arda'nın Mutfağı'ndan çıkan aşure tarifi ve yapılışı şöyle;

AŞURE NASIL YAPILIR- ARDA'NIN MUTFAĞI TARİFİ: Akşamdan buğdayı suyu berrak oluncaya kadar iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar su koyup 5 dakika kaynatın, kapağını kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün buğdaylara su ilave edip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın suyu azaldıkça sıcak su ilave edin.

Sırasıyla içine haşlanmış nohutları kuru fasulyeyi koyup kaynatın. Suda beklettiğiniz kuru üzümleri süzüp ilave edin. Portakal kabuğu rendesi, kuş üzümünü ilave edip karıştırın. Şekerini ilave edin ve 5 dakika daha kaynatın.

Kuru kayısıları, tuzu ve vanilyayı ekleyin. Aynı zamanda incirleri küçük küpler halinde doğrayın ayrı bir kapta suda haşlayın süzün ve tencereye ilave edin. Sıcak olarak kaplara paylaştırın. Soğuduktan sonra üzerlerini dilediğiniz malzemelerle süsleyip soğuk servis edin.

Aşure tarifi malzemeleri

3-4 su bardağı aşurelik buğday

2 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

20 adet kuru kayısı

½ su bardağı kuru üzüm ( sultaniye )

1 adet portakal kabuğu rendesi

10-15 adet kuru incir

1 paket vanilya

1 tutam tuz

4-5 su bardağı toz şeker

½ su bardağı kuş üzümü

Aşure tarifi : Üzeri için Malzemeler

Fındık
Ceviz
Kuş üzümü
Nar
Dolmalık fıstık
Tarçın

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