Senem Kuyucuoğlu kimdir kaç yaşında Senem Kuyucuoğlu sevgilisi kimdir?

Bir dönemin ünlü mankenlerinden biri olan Senem Kuyucuoğlu sevgilisi Yasemin Ada Börü ile dudak dudağa poz verdi. Sosyal medyada gündem olan Senem Kuyucuoğlu ve sevgilisinin pozlarına yorum yağdı. Peki Senem Kuyucuoğlu kimdir, kaç yaşında sevgilisi Yasemin Ada Börü kimdir?

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31 yaşında olan Senem Kuyucuoğlu artık ünlü değilim dese de sosyal medyadaki paylaşımları ilgiyle takip ediliyor. Özel hayatı ile pek konuşulmayı tercih etmeyen Senem Kuyucuoğlu sevgilisi Yasemin Ada Börü ile dudak dudağa poz verdi. Bu pozun ardından Senem Kuyucuoğlu ve sevgilisi merak konusu oldu. Peki kimdir Senem Kuyucuoğlu, aslen nereli, sevgilisi kimdir?

2009 Türkiye 2. Güzeli Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi Medis Mir ile ayrıldıktan sonra tenisçi Yasemin Ada Börü'yle yeni bir aşka yelken açmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Kuyucuoğlu, sevgilisi ile kamera karşısına geçti.

Senem Kuyucuoğlu, Yasemin Ada Börü ile dudak dudağa poz verdi. Kuyucuoğlu, birlikte çekilen bu fotoğrafını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Senem Kuyucuoğlu kimdir: Senem Kuyucuoğlu, 22 Eylül 1990 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil eden Kuyucuoğlu, son olarak 2009 Kâinat Güzellik Yarışması'na katılmıştı. Kuyucuoğlu ardından Boxer dergisinin 2009 yılında okur oylarıyla belirlediği Türkiye'nin en seksi 50 kadını sıralamasında da 3. sırayı almıştı.