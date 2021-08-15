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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ildeki gelişmeyi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ildeki gelişmeyi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 ilde yaşanan gelişmeye dikkat çekti. Bakan Koca, Bolu ve Bingöl'ün kategorisinin değiştiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 14 Ağustos verilerine göre, 284 bin 947 test yapıldı. Son 24 saatte, 19 bin 949 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 145 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 15 bin 364 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu ve Bingöl'ün kategorisinin değiştiğini duyurdu. Yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Koca şu ifadeleri kullandı;

Bolu düşük riskli iller arasına girdi

- Bolu, düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşısını olanların oranı %75'in üzerinde. Haritada bir şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 26'ya yükseldi.

Bingöl 'yüksek risk'ten çıktı

- Bingöl, çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Haritadaki yeni rengi Turuncu. Aşı konusunda doğru kararı vermek ve risk seviyesini düşürenlerden biri olmak, sağlık çalışanlarımızdan bizzat bilgi almaya bağlı.

Aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı’nın güncel tablosuna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 70.69, ikinci doz ortalaması yüzde 52.67, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 83 milyon 126 bin 182 oldu.

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