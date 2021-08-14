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ABD Alaska'da ve Haiti'de peş peşe çok şiddetli depremler! Haiti'de ölü sayısı fazla

ABD Alaska'da ve Haiti'de peş peşe çok şiddetli depremler! Haiti'de ölü sayısı fazla

ABD'nin Alaska eyaletinde ve Haiti'de peş peşe meydana gelen depremler korku yarattı. Alaska'daki depremin büyüklüğü 6.9, Haiti'deki depremin büyüklüğü ise 7.2 olarak açıklandı.

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı.

Haiti'de depremin bilançosu ağır
Sosyal medyada hızla yayılan videolarda, bazı ev ve yapıların yerle bir olduğu görüldü. Deprem başkent Port-au-Prince'te de hissedilirken, halk kendini dışarı attı.

Depremde can kaybının 304’e yükseldiği bildirildi. Ölü sayısının daha da artabileceği belirtiliyor.

Alaska'da 6.9 şiddetinde deprem
ABD'nin Alaska eyaletinde ise 6.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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