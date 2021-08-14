Boupendza Süper Lig'e veda ediyor! Ömer Erdoğan transferi resmen duyurdu

Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan , ismi Fenerbahçe ile de anılan Boupendza'nın yurt dışına satıldığını resmen açıkladı.

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Ömer Erdoğan, Süper Lig'de oynayacakları Kasımpaşa maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

Birçok takımla anılan Boupendza'nın Türkiye dışından bir takımla anlaştığını belirten Ömer Erdoğan, "Boupendza büyük ölçüde satıldı, bir kulüple anlaştı. Türkiye dışına gidiyor, iş imzaya kaldı." dedi.

Katar ekibine satıldı iddiası

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Gabonlu futbolcu Katar ekibi Al Arabi'ye transfer oldu. Katar ekibinin bu transfer için Hatayspor'a 8 milyon avro ödeyeceği belirtildi.

Boupendza, Süper Lig'de geçen sezon 22 gol kaydetmiş ve gol kralı olmuştu.