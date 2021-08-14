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Bursa'da kahreden ölüm! Minik Kumsal oyun oynarken devrilen dolabın altında kaldı

Bursa'da kahreden ölüm! Minik Kumsal oyun oynarken devrilen dolabın altında kaldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bahçede oyun oynarken üzerine ahşap dolap devrilen 3 yaşındaki Kumsal Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz kızın yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

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Olay, İnegöl ilçesi kırsal Özlüce Mahallesinde meydana geldi. İmdat (41) ve Özlem Kurt (35) çiftinin çocuğu Kumsal Kurt, iddiaya göre, oyun oynamak için evlerinin önündeki bahçeye çıktı. Kumsal'ın oyun oynadığı sırada dokunduğu bahçedeki ahşap dolap, çocuğun üzerine devrildi.

Anne Özlem Kurt, güçlükle dolabı kaldırıp Kumsal'ı kurtardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler oluşan Kumsal Kurt, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kumsal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kumsal'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Kumsal'ın cansız bedeni, savcılık incelemesi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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