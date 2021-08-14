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Türkiye 14 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 14 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 284 bin 947 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 83 milyon 126 bin 182'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Ağustos 2021 verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 15 bin 364 oldu.

"Yüksek aşılanma oranını elde etmek zorundayız"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız. " ifadelerini kullandı.

1. doz aşılamada ortalama yüzde 70.69'e ulaşıldı
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 70.69 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 52.67 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 83 milyon 126 bin 182'e yükseldi.

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