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Putin'den orman yangınları açıklaması: Eşi benzeri görülmemiş boyutta

Putin'den orman yangınları açıklaması: Eşi benzeri görülmemiş boyutta

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iklim konusuyla sistematik bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, “Rusya’nın bazı bölgelerindeki doğa felaketleri eşi benzeri görülmemiş boyutta.” dedi.

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Putin, ülkenin doğusundaki Sibirya bölgesinde yüzbinlerce hektar alanı etkilemeye devam eden orman yangınlarına ilişkin yetkililerle video-konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Yangınların verdiği zarara ilişkin değerlendirmelerin hızlıca yapılması gerektiğini vurgulayan Putin, “Konutları ve sosyal açıdan önemli tesisleri restore etmek için ilgili planların hızlıca onaylanması gerekmektedir.” diye konuştu.

Ülkede son dönemde artan doğa felaketlerine dikkati çeken Putin, şunları belirtti:

“Rusya’nın bazı bölgelerindeki doğa felaketleri eşi benzeri görülmemiş boyutta. Güneyde bir ayda yağması beklenen toplam yağmur birkaç saat içerisinde yağabiliyor. Doğuda ise kuraklık, kuvvetli ve ani rüzgarlar arttı. Gelecek için iklim konusuyla sistematik bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor.”

Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.

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