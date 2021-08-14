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Konya'da işletmeci soğuk çay nedeniyle tepki gösteren kadını silahla vurup öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da işletmeci soğuk çay nedeniyle tepki gösteren kadını silahla vurup öldürdü

Konya’da yol kenarındaki bir dinlenme yerinde çay içmek için duran kadın müşteri ile işletmeci arasında çıkan soğuk çay tartışmasında, silahla yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Konya Seydişehir Karayolu üzeri Çayırbağı mevkisinde bulunan bir dinlenme yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Antalya istikametine giden 33 yaşındaki Emel Göçer, yanında bulunan iki kadın arkadaşıyla yol kenarındaki dinlenme yerinde durdu.

Burada çay söyleyen 3 arkadaş iddialara göre çayın soğuk olması nedeniyle işletme sahibiyle tartışma yaşadı. Çıkan tartışmada işletme sahibi olduğu öğrenilen A.İ. (42) tabancayla Emel Göçer’e ateş etti.

Hastanede hayatını kaybetti

Emel Göçer ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadına sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralı kadın hemen ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan şüpheli A.İ., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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