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Adıyaman'da türkücü Latif Doğan'ın düğün salonu yandı

Demirören Haber Ajansı
Adıyaman'da türkücü Latif Doğan'ın düğün salonu yandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, türkücü Latif Doğan’a ait düğün salonunda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Adıyaman'da türkücü Latif Doğan'ın düğün salonu yandı

Yangın, Erdemoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Besni- Gaziantep yolu üzerinde bulunan türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonundan duman ve alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 

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Adıyaman'da türkücü Latif Doğan'ın düğün salonu yandı

Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından düğün salonu içerisinde bulunan ahşap kafeterya, müdüriyet ve mutfak bölümünde çıkan yangını 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. 

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Adıyaman'da türkücü Latif Doğan'ın düğün salonu yandı

Soğutma işleminin devam ettiği düğün salonunda yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Adıyaman'da türkücü Latif Doğan'ın düğün salonu yandı
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