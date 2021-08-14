BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla’nın orman varlığı yüzde 60’a düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla’nın orman varlığı yüzde 60’a düştü

29 Temmuz öncesi yüzde 68’i ormanlık alan olan Muğla’da son yangınlardan sonra bu oran yüzde 60’a düştüğü açıklandı. 15 gün içinde yaklaşık 66 bin hektar alan yandığı açıklanırken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ormanlarda meydana gelen tahribatı havadan helikopter ile inceledi.

Abone ol

WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen yangın söndürme helikopterinin söndürme görevini tamamlamasının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum, Milas, Kavaklıdere, Menteşe, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde havadan incelemelerde bulundu.

“Şehrimiz ormanlarının yüzde 8’ini kaybetti”

Yaptığı incelemelerinde ardından konuşan Başkan Gürün, “29 Temmuz’da başlayıp 12 Ağustos’ta kontrol altına alınan orman yangınları bizden çok şey aldı. Havadan inceleme fırsatı bulduğum yangınların coğrafyamızda bıraktığı iz, yeşille siyahın mücadelesi gibi ormanlarımızı savaş alanına çevirmiş. Yüzde 68 orman varlığına sahip şehrimiz bu zenginliğinin yüzde 8’ini kaybetti. Zamanı geri alamayız ama ormanlarımızı yeniden umutla yeşertebiliriz” dedi.

Gürün ayrıca “Yangın söndürmede aktif rol alan helikopterimiz görevini tamamladı. Bu hava aracının Muğla’ya getirilmesinde büyük rolü olan WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve katkı sunan diğer herkese tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkan Gürün, konuşmasının ardından görevini tamamlayarak yarın şehirden ayrılacak olan helikopterin mürettebatına teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Adıyaman'da türkücü Latif Doğan'ın düğün salonu yandı
Foto Galeri Adıyaman'da türkücü Latif Doğan'ın düğün salonu yandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gündüz kuşağı programları kaldırılacak mı? RTÜK üyesinden açıklama geldi
Gündüz kuşağı programları kaldırılacak mı? RTÜK üyesinden açıklama geldi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Pakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Pakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı
Milli radar MİLSAR İHA'lar için göreve hazır
Milli radar MİLSAR İHA'lar için göreve hazır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar İran sınırını denetledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar İran sınırını denetledi
Sizin gibi anne baba olmaz olsun! Şişli'de 2 yaşındaki çocuğa işkencenin detayları
Sizin gibi anne baba olmaz olsun! Şişli'de 2 yaşındaki çocuğa işkencenin detayları
Mustafa Şentop'tan sel bölgesi yorumu: Yapılaşmaya izin verilmemeliydi!
Mustafa Şentop'tan sel bölgesi yorumu: Yapılaşmaya izin verilmemeliydi!
Boris Johnson'dan dikkat çeken Afganistan yorumu: Savaş boşuna değildi
Boris Johnson'dan dikkat çeken Afganistan yorumu: Savaş boşuna değildi
Yunanistan’da orman yangınlarında 1 milyon 300 bin dönümlük alan kül oldu
Yunanistan’da orman yangınlarında 1 milyon 300 bin dönümlük alan kül oldu
Almanya salgınla mücadele için çocuklara ve yaşlılara PCR testi önerisi
Almanya salgınla mücadele için çocuklara ve yaşlılara PCR testi önerisi