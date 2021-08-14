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Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı dağa çarparak düştü! 8 kişi hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Rusya'dan kiralanan uçağın içinde pilot dahil 8 kişi bulunuyordu... Kazadan kurtulan yok...

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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Beriev 200 tipi yangın söndürme uçağı düştü.  Bunun üzerine uçağın düştüğü Kısık bölgesine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Beriev-200 tipi uçakta 3'ü OGM personeli 3 pilot, 1 navigator, 1 teknisyen, 1 operatör ve 1 mühendis olmak üzere 8 kişi bulunuyordu.

Dağa çarparak yandı, kurtulan yok

Rusya Savunma Bakanlığı, 5'i Rus 3'ü Türk toplam 8 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu. Uçağın aldığı suyu alevlerin üzerine boşalttıktan sonra yükselemeyerek dağa çarptığı ifade ediliyor. Rusya'dan kiralanan uçağın Adana yangın söndürme birimine bağlı çalıştığı öğrenildi.

Rusya ekip gönderiyor

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada “Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi.”

Vali Coşkun'dan açıklama: İrtibat kurulamadı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı.

Orman yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik" dedi.

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