Almanya salgınla mücadele için çocuklara ve yaşlılara PCR testi önerisi

Almanya'da salgın verilerini takip eden Robert Koch Enstitüsü, çocuk ve gençler arasında vaka sayının arttığı, hafif semptom gösteren çocuklar ve aşılılar için de PCR testinin önemli olduğu uyarısında bulundu.

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Almanya'da hükümete salgın verilerini izleyerek danışmanlık yapan Robert Koch Enstisüsü (RKI) haftalık laboratuvar sonuçlarını açıkladı. Test sonuçlarında pozitif bulguların artış gösterdiğine dikkat çeken RKI, salgının kontrol altına alınması için hafif semptom gösteren çocuk ve aşılı kişilere de test yapılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Muayenehanelerde yapılan test sayısının geçen hafta büyük ölçüde azaldığı uyarısında bulunan RKI, geçen haftanın 588 bin 404 PCR testi ile bu yıl içinde en az test yapılan hafta olarak kaydedildiğini bildirdi. Geçen hafta yapılan testlerden 4 bin 100'ü ise pozitif çıktı. Almanya'da ilkbahar aylarından bu yana haftada yaklaşık 1 milyon test yapılıyordu.

Laboratuvar test sonuçlarına göre, bir hafta içinde koronaya yakalandığı tespit edilenlerin büyük bir çoğunluğu 50 yaşın altında. Almanya'da koronanın geçen hafta özelikle 15 ila 24 yaşlarındaki kişilere bulaştığı tespit edildi.

Yaşlılarda insidans oranı düştü

Büyük çoğunluğu aşılanmamış olan çocuklarda da virüsün hızlı yayıldığı uyarısında bulunan RKI, buna karşın aşılanmış olan yetişkinlerde durumun nispeten daha iyi olduğunu kaydetti. 60 yaşın üzerindekilerde ise haftalık insidans sayısının tek taneli rakamlara düştüğü belirtildi. Almanya'da geçen hafta hastadelerde tedavi altındaki yaşların sayısı da azaldı.

Almanya'daki vakalarda Delta varyantının baskın olmaya devam ettiğini belirten RKI'nin verilerine göre Almanya'da korona vaka sayısının en yüksek olduğu eyalet Mecklenburg-Vorpommern.