BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 18 milyon 313 bin kişi hala aşı yaptırmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 18 milyon 313 bin kişi hala aşı yaptırmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada son rakamları açıkladı. Dün 1 milyon 145 bin doz aşı yapıldığını belirten Bakan Koca, İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 18 milyon 313 bin 689 olduğunu duyurdu.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada son rakamlar sosyal medye hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Koca, "Aşıda 13 Ağustos: Dün 1 Milyon 145 Bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384.945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602.251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158.125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18.313.689’a indi" bilgisini paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da aile katliamı! Cinnet getiren baba, eşi ve kız çocuğunu öldürüp intihar etti
Bursa'da aile katliamı! Cinnet getiren baba, eşi ve kız çocuğunu öldürüp intihar etti
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
HDP Muş il Eş Başkanı Belma Nergiz tutuklandı
HDP Muş il Eş Başkanı Belma Nergiz tutuklandı
İzmir'de yakınlarına sahte aşı kartı düzenleyen hemşire tutuklandı
İzmir'de yakınlarına sahte aşı kartı düzenleyen hemşire tutuklandı
Taliban ilerliyor! Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den son açıklama!
Taliban ilerliyor! Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'den son açıklama!
Kuzey Amerika ülkesi Kanada'dan 'zorunlu aşı' kararı
Kuzey Amerika ülkesi Kanada'dan 'zorunlu aşı' kararı
Kastamonu'da acılı baba sele kapılınca çocuklarına ‘Kelime-i Şehadet’ getirin diye seslendi
Kastamonu'da acılı baba sele kapılınca çocuklarına ‘Kelime-i Şehadet’ getirin diye seslendi
Kastamonu'da denizden 250-300 ceset mi toplandı? İşte Bozkurt, Sinop ve Bartın'dan üst üste acı haberler
Kastamonu'da denizden 250-300 ceset mi toplandı? İşte Bozkurt, Sinop ve Bartın'dan üst üste acı haberler
Bartın'da 4 gündür selde kaybolmuştu! Yaşlı kadının cenazesi bulundu!
Bartın'da 4 gündür selde kaybolmuştu! Yaşlı kadının cenazesi bulundu!
Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu: Cumhurbaşkanı bizi görsün diye sosyal medyaya oynayanlar var!
Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu: Cumhurbaşkanı bizi görsün diye sosyal medyaya oynayanlar var!