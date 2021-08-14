Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 18 milyon 313 bin kişi hala aşı yaptırmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada son rakamları açıkladı. Dün 1 milyon 145 bin doz aşı yapıldığını belirten Bakan Koca, İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 18 milyon 313 bin 689 olduğunu duyurdu.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada son rakamlar sosyal medye hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Koca, "Aşıda 13 Ağustos: Dün 1 Milyon 145 Bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384.945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602.251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158.125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18.313.689’a indi" bilgisini paylaştı.