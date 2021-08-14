Katledilen çevreci Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu olayında şok detaylar! Katilinin ilaçlarını almış

Doğa savunucusu Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu cinayetiyle ile acı bir detay da gündeme geldi. Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun cinayetten iki gün önce katil Ali Yamuç’un ilaçlarını aldığı ortaya çıktı.

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Antalya'nın Finike ilçesinde 9 Mayıs 2017’de eşi Aysin Büyüknohutçu ile birlikte evinde katledilen çevreci Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun, cinayetten iki gün önce katil Ali Yamuç’un tedavisi için uğraştığı ve ilaç parasını ödediği ortaya çıktı. Antalya’da bir dönem Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapan, daha sonra sokak çocukları, alkol ve madde bağımlılığı gibi alanlarda çalışan Dr. Yücel Yapıcı, kendisini arayan Büyüknohutçu’nun Yamuç’un tedavisiyle ilgili danıştığını anlattı.

Katilin tedavisi için çalıştı

Cinayetin işlendiği dönemde Akdeniz Üniversitesi’nde hekim olarak çalıştığını belirten Yapıcı, “Biz ailecek görüşürdük. Daha önce sosyal hizmetler il müdürü olduğum için Yamuç’un tedavisi ile ilgili soruna nasıl çözüm üreteceği konusunda bana danıştı. ‘İlaçların ücreti vardı, ben ödedim’ dedi. Tedavisinin devam etmesi için çözüm üretmeye çalışıyordu. ‘Bundan sonra ne yaparız?’ diye sordu. Benden bilgi aldı” dedi.

Yücel Yapıcı yaşadıklarını şöyle anlattı: “O gün bana katilinin fakir ve mağdur olduğunu anlatmıştı, ona yardımcı olmak istediğini söylemişti. Herhalde kendisini Ali beye iyi lanse etmiş. Sigortasının olmadığını söyledi. ‘Tedavisin devamı için ne yapabiliriz?’ diye sordu. Ben de onu iki ayrı yere yönlendirdim. Kumluca Kaymakamlığı’na başvurup yeşil kart çıkarmasını önerdim. Bir de İlçe Sosyal Dayanışma Vakfı’na başvurup durumunu inceletmesini istedim. Vakfa reçetesini sunarsa tedavisinin devam etmesi için gereğinin yapılacağını söyledim.”

Solunum problemi vardı

“Cinayetten 2-3 gün önce Ali Yamuç hastalığı nedeniyle doktora gitmiş. Mermer ocağında çalışan bu adamın hem göğsünde solunum problemi, hem de idrar yollarında enfeksiyon vardı. Doktor reçete yazmış, ama alacak parası olmadığı için Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun kapısını çalmış. Ondan yardım istemiş. Bu adam, Büyüknohutçu ailesinin komşusu ya da belki cinayet için oraya yerleştirilmiş. Gerçekten yardım mı istedi, yoksa bu ilişki kurmak için bir bahane miydi, bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz Ali Ulvi yardıma ihtiyacı olan kimseyi geri çevirmeyecek duyarlılıkta bir biriydi.”

Yayla evinde çay içemedik

“Ali Ulvi sadece mermer ocaklarına değil bu ocakların sebep olduğu hastalıklara karşı da mücadele etti. Çok yardımseverdi. Doğa kampanyaları sırasında yan yana uğraş verdik. Son dönemde sık sık bana ‘Eşini de al gel’ diyordu. Programlamıştık, gidecektik. Ama tam o sırada yüreğimizi yakan haberi aldık. Yayla evinde beraber bir çay içemeden onları toprağa verdik. Bu içimde bir acı.”

Hiçbir şeye kayıtsız kalmadı

“Ali Ulvi Büyüknohutçu uzun süre sivil toplum örgütlerinde çalıştı. Çevreden tüketici haklarına pek çok alanda sorumluluk aldı. Çok yardım sever, sağduyulu bir insandı. Çevresinde olup biten hiçbir şeye kayıtsız kalmazdı. Ondan bahsettikçe acım tazeleniyor ama çevre meselelerinin çok önemli olduğunun farkına varıldığı bu süreçte Aynur ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftini konuşuyor olmamızın, bu olayın kamuoyuyla paylaşılıyor olmasının ayrı bir önemi var.”

Cebindeki son parayı ona vermiş

Doğa savunucusu çiftin kızı Emine Büyüknohutçu, ailesinin ölümüyle ilgili Ali Yamuç’un eşi Fatma Yamuç ve azmettiricilik iddiasıyla Necmi Bahçeci üzerinden 4 senedir devam eden 2 dava olduğunu belirterek olayla ilgili şöyle bilgi verdi: “Babam o gün cebinde kalan son parayı çıkarıp ilaç alsın diye Ali Yamuç’a vermiş. Gelip yardım isteyince onu geri çevirmemiş, cebinden 100 küsur lira çıkarmış ve ‘Git bu parayla ilaçları al’ demiş.”