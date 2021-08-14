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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'e gidiyor

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14-15 Ağustos'ta Cezayir'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra’nın davetine icabetle 14-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Cezayir’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret marjında gerçekleştirilecek görüşmelerde, dost ve kardeş Cezayir'le ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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