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Kanada, nitelikli Afgan göçmenleri alacağını açıkladı

Kanada, nitelikli Afgan göçmenleri alacağını açıkladı

Kanada, hükümet çalışanı, kadın sivil toplum örgütü liderleri, kanaat önderleri, azınlıklar ve gazeteciler başta olmak üzere yaklaşık 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul edeceğini açıkladı.

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ABD ve NATO'nun Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'ın ilerlemesi, Afganların ülkeden kaçmasına neden oldu.

Kanada Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan'daki durum yürek parçalayıcı ve Kanada boş durmayacak" dedi.

Yaklaşık 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul edeceklerini açıklayan Mendicino, bunların arasında halen ülkede bulunan ya da komşu ülkelere kaçan kadın hareketi liderleri, kamu çalışanları, kanaat önderleri, azınlıklar ve gazetecilerin yer alacağını belirtti.

Mendicino, ayrıca halihazırda bir dizi sığınmacının dün uçaklarla Toronto'ya iniş yaptığını söyledi.

Daha önce ABD, Almanya, Kanada ve Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok ülke, Kabil'deki büyükelçiliklerini tahliye etme kararı almıştı.

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