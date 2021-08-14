İskoçya'da çocuklar 4 yaşından itibaren kendi cinsiyetlerini seçebilecek

İNGİLTERE Birleşik Krallığı'na bağlı İskoçya'da tartışmalı bir karara imza atıldı. Yeni yayınlanan önergeye göre 4 yaşından itibaren çocuklar, ebeveynlerinin iznine gerek duymadan kendi cinsiyetlerine ve isimlerine karar verebilecek.

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İskoçya hükümeti, eğitimciler ve pedagoglara yönelik yeni önergeler hazırladı. 70 sayfalık belgede tartışma yaratacak bazı maddeler de yer alıyor.

Buna göre okullarda eğitim gören çocuklar, 4 yaşından itibaren ebeveynlerinin veya öğretmenlerinin iznine tabi olmadan kendi cinsiyetlerini seçebilecekler. Hatta eğitimcilerin çocuklara kendileri için seçtiği isimlerle hitap etmesi de önergede yer aldı.

Uzmanlar ikiye bölündü

Çocuklara istedikleri tuvaleti kullanmaları ve okul üniformalarını kendilerinin seçmeleri gibi konularda izin sağlayacak olan önergeler, uzmanları da ikiye böldü.

Bir kesim bu kuralların cinsiyet eşitleyeceğini sağlayacağını savunurken, bir diğer kesim ise çocuklara bu kadar genç yaşta kafalarını karıştıracak kararlar verilmemesini uygun görüyor.