BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  GÜNCEL

İzmir Çeşme'de orman yangını başladı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir Çeşme'de orman yangını başladı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İZMİR'in Çeşme ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Abone ol

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Karareis mevkisindeki makilik ve bozuk orman arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine orman bölge müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Canlı yayının ardından gidip teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı
Canlı yayının ardından gidip teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer noktayı koydu! Okullar tarihinde açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer noktayı koydu! Okullar tarihinde açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak
'Pudra şekerci' Kürşat Ayvatoğlu’na 20 yıl hapis istendi! Kanından çıkmayan uyuşturucu yok
'Pudra şekerci' Kürşat Ayvatoğlu’na 20 yıl hapis istendi! Kanından çıkmayan uyuşturucu yok
Adana'da bekçiler intihar etmeye kalkışan kadını havada kelepçeledi
Adana'da bekçiler intihar etmeye kalkışan kadını havada kelepçeledi
Konya'da internet ne zaman gelecek Türk Telekom internet kesintisi
Konya'da internet ne zaman gelecek Türk Telekom internet kesintisi
Kayseri internet kesintisi saati 14 Ağustos Türk Telekom ne zaman gelecek?
Kayseri internet kesintisi saati 14 Ağustos Türk Telekom ne zaman gelecek?
Denizli internet kesintisi saati 14 Ağustos ne zaman gelecek?
Denizli internet kesintisi saati 14 Ağustos ne zaman gelecek?
Türk Telekom internet kesintisi Aydın'da ne zaman gelecek?
Türk Telekom internet kesintisi Aydın'da ne zaman gelecek?
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu duyurdu!
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu duyurdu!