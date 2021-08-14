BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
HABER /  GÜNCEL

Canlı yayının ardından gidip teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı

DENİZLİ’de düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan kız arkadaşıyla beraber yaptığı canlı yayının ardından teslim oldu. JASAT tarafından ikna edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde 9 Ağustos akşamı gerçekleşen düğünde birlikte alkol alıp eğlenen Bayram S., R.K. ile arasında yaşanan tartışma sonucu silahına sarılmış, kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya, R.K. ve kendi kardeşi E.S'yi yaralamıştı. Evli ve üç çocuk babası Fatih Bozkaya (34), 3 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın hemen ardından aracına binerek kayıplara karışan zanlı Bayram S.'ni yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığa bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Önce Bayram S’nin babasını ikna eden JASAT, zanlıyla ailesi üzerinden bağlantı kurarak teslim olması için telkinde bulundu. 5 gün sonra ikna edilen Bayram S’nin teslim olmak için yola çıkmasının ardından kız arkadaşıyla birlikte canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla vedalaştı.

Bayram S’in teslim olacağını söylemesinin ardından JASAT ekipleri de, Denizli Adliyesi önünde tedbir aldı. Kız arkadaşıyla birlikte adliyeye gelen Bayram S., kendisini beleyen avukatıyla birlikte savcılığa teslim oldu. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer noktayı koydu! Okullar tarihinde açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer noktayı koydu! Okullar tarihinde açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Ekrem İmamoğlu: Cemevleri ibadethanedir, başka hiçbir tanıma muhtaç değildir
Ekrem İmamoğlu: Cemevleri ibadethanedir, başka hiçbir tanıma muhtaç değildir
Adana'da bekçiler intihar etmeye kalkışan kadını havada kelepçeledi
Adana'da bekçiler intihar etmeye kalkışan kadını havada kelepçeledi
Sakarya internet kesintisi 14 Ağustos Türk Telekom ne zaman gelecek ?
Sakarya internet kesintisi 14 Ağustos Türk Telekom ne zaman gelecek ?
Kayseri internet kesintisi saati 14 Ağustos Türk Telekom ne zaman gelecek?
Kayseri internet kesintisi saati 14 Ağustos Türk Telekom ne zaman gelecek?
Denizli internet kesintisi saati 14 Ağustos ne zaman gelecek?
Denizli internet kesintisi saati 14 Ağustos ne zaman gelecek?
Türk Telekom internet kesintisi Aydın'da ne zaman gelecek?
Türk Telekom internet kesintisi Aydın'da ne zaman gelecek?
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu duyurdu!
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu duyurdu!
İzmir internet kesintisi ne zama gelir saat kaçta Türk Telekom sorgulama
İzmir internet kesintisi ne zama gelir saat kaçta Türk Telekom sorgulama