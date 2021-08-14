İzmir internet kesintisi ne zama gelir saat kaçta Türk Telekom sorgulama

İzmir'de 2 gün sürecek internet kesintisi yaşanacak Türk Telekom internet kesintisi listesini yayımladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde 14 Ağustos cumartesi günü internet ve telefon kesintisi yaşanacak? İzmir'de internet ne zaman gelecek Türk Telekom listesi

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İZMİR'de bugün yani 14 Ağustos cumartesi bazı ilçelerde internet ve telefon kesintisi yaşanacak. Türk Telekom, önümüzdeki 2 gün boyunca gerçekleştireceği planlı internet ve telefon kesintisinin nerelerde ve hangi saat dilimlerinde olacağını duyurdu.

Resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda önümüzdeki iki gün boyunca bazı il ve ilçelerde kısa süreli olarak internet kesintisi yapılacağı bildirildi.

Peki İzmir'de hangi ilçelere internet kesintisi yaşanacak:

İZMİR

- IZMIR BUCA 4.5G SES, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA - 13.08.2021 - 13.08.2021

- IZMIR KARABAGLAR ALYAPI - 13.08.2021 - 13.08.2021