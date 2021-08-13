Koronavirüs aşılarından 60 milyar dolardan fazla satış beklentisi

İlaç üreticileri Moderna'nın ve Alman ortağı BioNTech ile birlikte Pfizer'in sadece 2021 ve 2022 yılları için ürettikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarından 60 milyar doların üzerinde satış gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

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Daha önce grip aşıları üretiminde söz sahibi olan ve bu alanda dünya genelinde yılda 6 milyar dolar ciroya ulaşan satışlardan önemli pay alan bu ilaç şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretimindeki başarılarıyla kazançlarını önemli ölçüde katlayarak artırdı.

Bu şirketler, birkaç aydır tam olarak aşılanmış kişilerin zaman içinde korumayı sürdürmek ve yeni Kovid-19 varyantlarından etkilenmemek için fazladan bir aşı dozuna daha ihtiyaç duyulabileceği görüşünü dile getiriyor.

Bunun üzerine aralarında Almanya ve İsrail olmak üzere çok sayıda ülke hızla artan Delta varyantına karşı yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf vatandaşlarına ek dozlar sunmak için harekete geçti.

Son olarak ABD Gıda ve İlaç Dairesi, bağışıklık sistemi zayıf vatandaşları için Pfizer ve Moderna'nın ürettiği aşılardan ilave doz önerisi yaptı.

Bu ilaç pazarındaki uzmanlara göre ilave aşılar sayesinde 2023 yılında Pfizer-BioNTech 6,6 milyar dolar, Moderna ise 7,6 milyar dolar daha gelir elde edecek.

Kovid-19 aşılarının satışı grip aşılarıyla aynı seyri mi izleyecek?

Piyasaya yeni girecek şirketlerin üretecekleri aşıların başarısı ve salgının seyri ise aşı şirketlerinin gelecekteki gelirleri konusunda belirleyici olacak.

Kovid-19 virüsünün dünyada her yıl görülen grip salgını ciddiyetinde seyretmesi halinde bu alanda yıllık 600 milyon doz aşı üretiminin yeterli olabileceği tahmin ediliyor.

Grip aşısına gelişmiş ülkelerde nüfusun yüzde 50'sinin ihtiyaç duyduğunu belirten konunun uzmanları Kovid-19 aşılarının gelecekte bu seyri izleyebileceği görüşünü dile getiriyor.