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Beşiktaş Çarşı mülteciye de karşı

Beşiktaş Çarşı mülteciye de karşı

Süper Lig’in açılış maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı taraftarlar maçın son anlarında tribünlerden “Ülkede mülteci istemiyoruz” diyerek son yaşananlara tepkilerini koydular.

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Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, evindeki ilk maçında Çaykur Rizespor’u 3-0 ile geçti. Covid-19 salgını nedeniyle uzunca bir süredir taraftarın olmadığı Vodafone Arena’da siyah beyazlılar takımlarını sezonun bu ilk maçında yalnız bırakmadılar.

Beşiktaş’ta siyah beyazlı taraftarlar Larin’in son golünden sonra Afganların Türkiye’ye serbest girişlerine tepki göstererek tribünlerden “Ülkede mülteci istemiyoruz” diyerek hükümete olan tepkilerini dile getirdiler.

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