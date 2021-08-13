BIST 1.448
DOLAR 8,51
EURO 10,05
ALTIN 486,99
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Kastamonu Bozkurt'ta HES'ler mi patladı? DSİ'den açıklama geldi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kastamonu Bozkurt'ta HES'ler mi patladı? DSİ'den açıklama geldi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ebru Hidroelektrik Santrali (HES) ile Aybige HES'in patlayarak ya da kapaklarının açılması suretiyle taşkına sebep olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Abone ol

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) Twitter hesabından yapılan açıklamada 11 Ağustos'ta Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin bölgede bulunan hidroelektrik santrallerinden kaynaklandığı yönünde paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kastamonu ili Bozkurt ilçesinde faaliyet gösteren Ebru Hidroelektrik Santrali (HES) ve Aybige HES, Bozkurt ilçesinin merkezinden geçen Ezine Çayı'nın menbasında yer almaktadır. Bu tesisler barajlı/depolamalı HES değildir, kanal tipi projelerdir. Söz konusu tesislerde 10 Ağustos gecesi saat 11.00'dan itibaren elektrik üretimi durdurulmuştur. Regülatörlerde taşkına sebep olabilecek bir depolama bulunmamaktadır. Dolayısıyla anılan tesislerin patlayarak ya da kapakların açılması suretiyle taşkına sebep olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür afetlerde taşkın olayının yaşandığı mahalde bir HES bulunması durumunda HES ile taşkın olayının ilişkilendirilmesi yönünde bir eğilim bulunmaktadır. Esasen barajlı HES'lerin taşkın akımlarını rezervuarında depolayarak, nehir tipi HES'lerin ise regülatör yapıları vasıtasıyla taşkın suyunun getirdiği iri rusubi malzemeyi (ağaç gövdesi, kaya gibi) tutarak taşkınları engelleme ya da etkilerini azaltma yönünde işlevleri bulunmaktadır" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Afganistan açıklaması! Taliban'a gözdağı
ABD'den Afganistan açıklaması! Taliban'a gözdağı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti
Antalya Alanya'da 2 kadına cinsel istismarda bulunan cinci hoca tutuklandı
Antalya Alanya'da 2 kadına cinsel istismarda bulunan cinci hoca tutuklandı
Min-Jae Kim resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme
Min-Jae Kim resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme
Kastamonu'da annesiz kaldığı söylenen bebeğin ailesinden iyi haber
Kastamonu'da annesiz kaldığı söylenen bebeğin ailesinden iyi haber
Yunanistan'dan Türkiye sınırına çelik duvar
Yunanistan'dan Türkiye sınırına çelik duvar
Türkiye 13 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 13 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
İŞKUR koronavirüs salgını döneminde vatandaşlara 57 milyar lira destek sağladı
İŞKUR koronavirüs salgını döneminde vatandaşlara 57 milyar lira destek sağladı
Devlet Bahçeli'den Altındağ'daki olaylarla ilgili dikkat çeken çıkış
Devlet Bahçeli'den Altındağ'daki olaylarla ilgili dikkat çeken çıkış