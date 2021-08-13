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Kocaeli'de soluk borusuna kaçan baklava nedeniyle nefessiz kalan kişi kurtarılamadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kocaeli'de soluk borusuna kaçan baklava nedeniyle nefessiz kalan kişi kurtarılamadı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde soluk borusuna kaçan baklava dilimi nedeniyle nefessiz kalan kişi, yaklaşık 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Umut Sokak'ta yaşayan Sebahattin Yıldıztekin (67), Kurban Bayramı'nın 3. günü yediği baklava diliminin soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kaldı.

Yıldıztekin, yakınları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Başiskele ilçesinde bulunan özel hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Yaklaşık 20 gündür tedavisi süren Yıldıztekin, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Evli ve 3 çocuk babası Yıldıztekin'in cenazesi, Köseköy Selimiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yıldıztekin'in 1987 yılında Köseköy Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi.

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