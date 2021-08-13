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Rize'de sağanak yağış yolları göle çevirdi, Ağaran Şelalesi de taştı

Çayeli'nde başlayan sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükselirken, yollarda su birikintileri oluştu, araçlar güçlükle ilerledi. Etkili yağışla birlikte Ağaran Şelalesi de taştı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD); Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde şiddetli yağış beklendiği, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğinin duyurulduğu açıklamanın ardından bölgede Ordu'nun yanı sıra Rize'de de yağış başladı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Caddeler ve sokaklar göle döndü
Yağış nedeniyle derelerde su seviyesi yükselirken, cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

İlçe merkezinde bazı yollar göle dönerken, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Yağışın sürdüğü bölgede su baskını nedeniyle yollarda hasar oluştu. Belediye ekipleri de su baskınlarına karşı çalışma başlattı.

Ağaran şelalesi taştı
Rize'de etkili sağanak nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Etkili yağışla Çayeli ilçesindeki ünlü Ağaran Şelalesi de taştı. Taşma sonucunda şelalenin alt kısmında ulaşıma kapanan yolda, hasar oluştu.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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