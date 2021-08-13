Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi

Sel felaketinin büyük tahribata neden olduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Muharebe Arama ve Kurtarma timi tarafından enkazdan çıkarılan bir çocuğun fotoğrafı, mucizeyi adeta gözler önüne serdi.

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde tarihin en büyük doğal afetlerinden biri yaşanıyor. Çok sayıda vatandaşın mahsur kaldığı sel bölgesinde arama kurtarma çalışmaları ekiplerin var gücüyle sürerken, binalardan sevindiren haberler de gelmeye başladı.

Küçük çocuk, MAK ekipleri tarafından kurtarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'nın Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) timi, görev aldığı çalışmada bir çocuğu enkazdan çıkardı. Çocuğu tutan görevlinin yaşadığı sevinç gözlerinden okunurken, doğal afetlerin ardından yaşanan mucize bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

İzmir'de de enkaz altında kalan Ayla bebek, sağ salim kurtarılmasının ardından sembol haline gelmişti.