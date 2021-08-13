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Afganistan Büyükelçisi Türkiye'ye gelen genç Afgan erkekleriyle ilgili gerçeği açıkladı

Afganistan Büyükelçisi Türkiye'ye gelen genç Afgan erkekleriyle ilgili gerçeği açıkladı

AFGANİSTAN Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, "Türkiye'ye gelen genç Afgan erkekler Taliban safında savaşmak istemeyen kişiler" dedi.

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Ramin, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle yaptığı toplantıda güncel gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Taliban liderini kabul edebileceği açıklamasını da diyalog süreci açısından olumlu bulduklarını söyleyen Ramin, Türkiye’de yaşanan göçmen tartışmasıyla ilgili "Çekinceleri anlıyoruz. Suça karışanların yakalanıp sınırdışı edilmesi bizim de talebimiz." ifadelerini kullandı. 

ABD’nin ağustos sonu itibarıyla ülkedeki güçlerini çekmesinden sonra Türkiye’nin Kâbil Hamid Karzai Havaalanı’nın güvenliğini ve işletmesini üstlenme teklifiyle ilgili konuşan Ramin, "ABD’yle birlikte biz, Türkiye’nin Kâbil Havaalanı’nın güvenliğini sağlamaya devam etmesini istedik. Bu, hali hazırda Türkiye’nin NATO misyonu çerçevesinde 6 yıldır sürdürdüğü misyonun devamı olacaktır. Afganistan’da istikrar ve barışın sürdürülmesiyle yakından bağlantılıdır" diye konuştu.

"Türkiye'de 200 bin Afgan var"

Türkiye’ye resmi yollardan gelen çok sayıda Afgan göçmenin de bulunduğunu, Türkiye’de en fazla gayrimenkul edinen yabancılar arasında Afganların 8. sırada olduğunu belirten Ramin, "2020 yılı sonu itibarıyla çoğunluğu yasal yollarla bulunanlar olmak üzere Türkiye’de 200 bin Afgan bulunuyor. Son yaşanan gelişmelerden sonra bir artış olsa da Türkiye’nin kendi sınırında aldığı önlemler nedeniyle yoğun bir akış olduğunu gözlemlemiyoruz. Çekinceleri anlıyoruz. Suça karışanların yakalanıp sınır dışı edilmesi bizim de talebimiz. Son dönemde yoğun olarak gelen genç erkekler, Taliban’ın zorla savaştırmak istediği kişiler" değerlendirmesi yaptı.

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