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CHP'li Hasan Baltacı'nın 'camii Erdoğan için boşaltıldı' iddiası yalan çıktı

CHP'li Hasan Baltacı'nın 'camii Erdoğan için boşaltıldı' iddiası yalan çıktı

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın Bozkurt'ta sahra hastanesine çevrilen camideki hastaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı kılması için boşaltıldığı iddiası yalan çıktı.

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CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bozkurt'a geldiği için sahra hastanesi olarak kullanılan Yeni Camii'nin boşaltıldığını iddia etti.

Baltacı ayrıca yaptığı başka bir paylaşımda "Yetkililerin hastane yaptığı cami Erdoğan için miting alanına çevrildi." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medyada yorum yağdı. Olayın aslı kısa süre sonra ortaya çıktı. 

Hastane faaliyete geçince hastalar nakledildi 

Vekilin iddiasının aksine Bozkurt İlçe Hastanesi tekrar hizmet verir duruma getirildiği için hastaların oraya nakledildiği ortaya çıktı.

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