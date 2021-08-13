Erdoğan Kastamonu'da halka hitap etti! Küllerimizden doğacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketini incelemek için geldiği Kastamonu'da konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu'ya geldi. Erdoğan cuma namazı öncesi kendisini karşılayan halka hitap etti: "Abana da bu felakette mağdur oldu sizi selamlamadan geçmeyeyim istedim. Bizler Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız ve ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp küllerimizden yeniden ayağa kalkacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı kısa konuşmasında sel felaketine dair yapılacakları söyledi: "Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle, en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yerinde değerlendirmeler yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer bölgelerde de yine bakan arkadaşlarım var. Milletvekili arkadaşlarımızla beraber bölgedeyiz. Buralardaki tespitlerimizi yaptıktan sonra adımlarımızı atacağız" dedi.

Erdoğan'ın, cuma namazını Bozkurt Yeni Camii'nde kılmasının ardından tekrar vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.