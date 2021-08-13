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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında toplumsal aşılamaya ve risk seviyesi düşen illere ilişkin bilgileri paylaştı.

Koca, "Isparta, mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı %75’in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi" dedi.

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