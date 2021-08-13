Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşük riskli il sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında toplumsal aşılamaya ve risk seviyesi düşen illere ilişkin bilgileri paylaştı.
Koca, "Isparta, mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı %75’in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi" dedi.
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