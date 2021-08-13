Bartın'daki selden kurtulan çift: 75 yaşındayım bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim

Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selden en fazla zarar gören Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde vatandaşlar ekiplerin yardımlarıyla yaralarını sarmaya çalışırken, selden kurtulan yaşlı çift yaşadıklarını anlattı.

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Fabrikayanı Mahallesi'nde 3 katlı evlerinde sel korkusunu yaşayan birçok araç ve eşyaları sele giden Adem (75) ve Emire Şenol (74) çifti, sel afetinin ardından ev ve bahçelerinde temizlik yapıyor.

Adem Şenol, gece saatlerinde hem evlerinin önünden geçen derenin taşması hem de dağlık yamaçtan gelen sel sularıyla evlerinin zemin katının tamamen su altında kaldığını söyledi.

Selin yaşandığı gece büyük korku yaşadıklarını, maddi olarak büyük zarar görmelerine karşın canlarını kurtardıklarına şükrettiklerini belirten Şenol, "Geceleyin saat 04.00 sıralarında evin önündeki dereden su taştı, dükkanlara girdi. İçerideki çamaşır makinelerinden buzdolabına, yataklar, halılar, makinelerimiz ve aletlerimiz hep su altında kaldı. Biz de evin üst katındaydık." diye konuştu.

"Su camların üst seviyesine kadar çıktı, kapıları kırdı"

Aniden yükselen sel sularıyla büyük korku yaşadıklarını dile getiren Şenol, "Su camların üst seviyesine kadar çıktı, kapıları kırdı. Evin önündeki bahçe duvarını kırdı, araba garajını, serayı yıktı. Kuvvetli su, binaları alıp götürüyor. Köprü tıkanınca su bizim buraya döndü. 75 yaşındayım bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Evin üst tarafından da su geldi." dedi.

Emire Şenol da bedensel engelli olduğunu ve koltuk değnekleriyle yürüyebildiğini anlattı.

Şenol, "Ben zaten kaçsam kaçamıyorum, gitsem gidemiyorum. Evin altı yıkılsa biz de gideceğiz diye korktuk, kaçamıyoruz. Ne yapalım, Allah gene koruyor dedik. İkimiz evde sabah ettik. Çocuklarımız İstanbul'daydı. Eşyalarımız mahvoldu gitti, mal gitsin de can gitmesin dedik. Ona dua ettik, Allah'a şükür." diye konuştu.