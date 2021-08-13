Kastamonu'da sel sularında kaybolan torunu için söyledikleri herkesi gözyaşlarına boğdu

"Buzdolabının bana çarpmasıyla yavrum elimden kaydı"

Kaybolan Emre Bulut için arama çalışmaları başlatılırken, ailenin ise acı bekleyişi sürüyor. Ayakta durmakta bile zorlanan anne Bulut, "Camlar üzerimize patladı. Ağaçlar, araba, eşyalar devrildi. Buzdolabının bana çarpmasıyla yavrum elimden kaydı. Eşyaların altına kaldı. Kurtaramadım onu. Daldım daldım yavrumu kurtaramadım. Dua edin yavrumu bulalım. Ölü ya da diri yavrumu istiyorum" dedi.