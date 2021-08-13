Kastamonu'da sel sularında kaybolan torunu için söyledikleri herkesi gözyaşlarına boğdu
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 5 yaşındaki Emre, sel sularına kapılarak kayboldu. Diğer torunu kucağında, gözyaşlarıyla Emre’yi bekleyen anneanne ise "Bir umut bekliyorum. Hem de torunumla bekliyorum, belki ağabeyinin kokusunu alır" dedi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 gün önce yağmur sonrasında Ezine Çayı’nın da taşması ile birlikte sel felaketi yaşandı. İlçenin büyük bölümü sular altında kalırken, AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, sağlık, güvenlik güçlerinin ve belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları sürüyor. Sokakların göle döndüğü Bozkurt’ta sel sularına gömülen binalarda mahsur kalanlar da helikopter ve vinç yardımıyla kurtarılıyor.
Tayini çıktığı için 20 gün önce Şanlıurfa’dan Bozkurt ilçesine polis memuru Özgür Bulut’un ailesiyle yaşadığı evi de sel sebebiyle su bastı. Sel sırasında evde bulunan Özgür Bulut'un eşi Ümmü Gülsüm, 3 çocuğu ve annesi de, eve birden gelen su ile neye uğradıklarını şaşırdı.
Su dolu evin içinde çocuklarını kurtarmaya çalışan Ümmü Gülsüm Bulut ise 2 çocuğunu sudan çıkarırken, 5 yaşındaki oğlu Kudret Emre Bulut’u çıkaramadı. Suyun içinde dalan anne, buzdolabının kendisine çarpmasıyla Emre’yi kurtaramadı.
"Buzdolabının bana çarpmasıyla yavrum elimden kaydı"
Kaybolan Emre Bulut için arama çalışmaları başlatılırken, ailenin ise acı bekleyişi sürüyor. Ayakta durmakta bile zorlanan anne Bulut, "Camlar üzerimize patladı. Ağaçlar, araba, eşyalar devrildi. Buzdolabının bana çarpmasıyla yavrum elimden kaydı. Eşyaların altına kaldı. Kurtaramadım onu. Daldım daldım yavrumu kurtaramadım. Dua edin yavrumu bulalım. Ölü ya da diri yavrumu istiyorum" dedi.