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Küçükçekmece'de kafası kesilerek öldürüldü! Katil zanlısı 3 arkadaştan kan donduran itiraf

Küçükçekmece'de kafası kesilerek öldürüldü! Katil zanlısı 3 arkadaştan kan donduran itiraf

KÜÇÜKÇEKMECE'de Pakistan uyruklu bir kişinin, başı kesilerek öldürülmesinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Polise teslim olan katil zanlısı 3 arkadaş, cinayetin gerekçesini ifadelerinde söyledi.

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Kanarya Mahallesi’nde dün 13.00 sıralarında polisi arayan bir kişi, işe gelmeyen arkadaşına bakmak için eve geldiklerini ancak kapının kilitli olduğunu, pencereden baktığında kanlar içerisinde ve kafasının kesik olduğunu söyledi.

Başı vücudundan ayrı cesette not
Eve giren polisler başı gövdesinden ayrılmış üzerinde de ‘Dini içerikli not’ bulunan cesetle karşılaştı.

İhbarda bulunan kişilerin polise, “Öldürülen Zişan Alvi’yle aynı evde 4 kişi kalıyoruz. Aynı işyerinde de çalışıyoruz. Zişan 3 gündür bizle birlikte işe gelmiyordu. Bugün de hiç gelmedi” dedikleri kaydedildi.

3 arkadaş karakola gidip itiraf etti
Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Araştırmalar devam ederken Kanarya Polis Merkezi’ne giden Pakistan uyruklu 22 yaşındaki Rana A., 21 yaşındaki Mücahit H., ve 23 yaşındaki Cevat H.G., cinayeti kendilerinin işlediklerini belirttiler. 

Kan donduran ifade!
Cinayeti itiraf eden 3 kişi ifadelerinde, “Dini değerlerimize küfür etti. Bu yüzden önce öldürdük sonra da başını kestik. 3 bıçağı da evde bulunan çöp kutusuna attık” diye konuştular. 

Göçmen kaçakçılığından 18 bin dolar kazanıyormuş
İfadesine başvurulan Zişan Alvi’nin patronu ise Ahmad A., ise, “Zişan benim işyerimde çalışıyor. Ara sıra işe geliyordu. Bana göçmen kaçakçılığı yaptığını hatta her işte de 17-18 bin dolar kazandığını söylüyordu. Ayrıca kendisini öldüren şüphelileri de Yunanistan’a götürmek için anlaştığını ve onlardan da aynı şekilde para istemişti’ dediği öğrenildi. 

Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği’ndeki sorgularının ardından cinayeti işlediklerini itiraf eden 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

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