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İstanbul'da kokain mucitleri yakalandı 2 tutuklama

İstanbul'da kokain mucitleri yakalandı 2 tutuklama

Güney Amerika'dan getirdikleri sıvı kokaini toza dönüştürüp satmaya çalışan iki zehir taciri yakalanarak gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu da ele geçirildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu J.A.D.R ve A.G.A.P.'nin, yasadışı yollarla Güney Amerika ülkelerinden getirdikleri sıvı kokaini, toz haline getirip, satmaya çalıştıkları bilgisini aldı.

Şüphelilerin Beyoğlu'nda bulunan otelde kaldıkları tespit edildi.

Jandarma adım adım izledi
Otel çevresinde çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri şüphelileri adım adım takibe başladı.

Şüphelilerin otele yakın bir apartman dairesini kiraladıkları, buradan irtibatlı bulundukları uyuşturucu madde kullanıcılarına satış yaptıkları belirlendi.

Araştırmalarını derinleştiren Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanmamak için kendilerine aile görünümü verdiklerini tespit etti.

Ele geçirilenler
Operasyon için düğmeye basan ekipler, daireye baskın düzenledi. Baskında; 45 litre sıvı kokain, 20 kilogram toz kokain, 6 hassas terazi, uyuşturucu maddelerin kalıp haline getirilmesinde kullanılan özel olarak hazırlanmış kalıp makinası ele geçirildi.

"1 litre sıvı kokainden 5 kilo kokain elde edildi'' 
Bir litre sıvı kokain maddesinde 5 kilogram kokain elde edildiği belirtildi.

Şüphelilerin 45 litre sıvı kokainden 225 kilogram toz kokain elde ettikleri değerlendirildi.

2 tutuklama
Şüpheliler J.A.D.R ve A.G.A.P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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