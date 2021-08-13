Erdem Hamza kimdir kaç yaşında Birce Akalay sevgilisi ne iş yapıyor?

Şu günlerde Bodrum'da bir aydır birlikte olduğu sevgilisi Erdem Hamza ile aşk tatili yapan oyuncu Birce Akalay'ın eşleri ve özel hayatı merak edildi. 37 yaşında olan Birce Akalay iki kez evlilik yaptı. İlk evliliğini Murat Ünalmış ile yapan Birce Akalay 2. evliliğini Sarp Leventoğlu ile yaptı. Peki Birce Akalay'ın yeni sevgilisi Erdem Hamza kimdir?

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Şu günlerde Bodrum'da bir aydır birlikte olduğu sevgilisi Erdem Hamza ile aşk tatili yapan oyuncu Birce Akalay'ın eşleri ve özel hayatı merak edildi. 37 yaşında olan Birce Akalay iki kez evlilik yaptı. İlk evliliğini Murat Ünalmış ile yapan Birce Akalay 2. evliliğini Sarp Leventoğlu ile yaptı. Peki Birce Akalay'ın yeni sevgilisi Erdem Hamza kimdir?

Türkiye'nin ciğerini yakan yangınlarda söndürme faaliyetlerinin içinde aktif olan oyuncu Birce Akalay şu günlerde Bodrum'da sevgilisi Hamza Erdem ile güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. 1 aydır birlikte olduğu sevgilisi ile denizde aşk pozları veren Birce Akalay'ın özel hayatı da merak konusu oldu. 37 yaşında olan Birce Akalay 2 kez evlilik yaptı. Birce Akalay'ın ilk eşi oyuncu Murat Önalmış'tır. 2. evliliğini ise Küçük Ağa dizisi setinde tanıştığı oyuncu Sarp Leventoğlu ile yapmıştır.

Birce Akalay ve sevgilisi Erdem Hamza’nın Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Önceki gün Ortakent’te bir beach’te denizin ve güneşin tadını çıkaran sevgililerin, keyfi bir hayli yerindeydi.

Birce Akalay, bir aydır aşk yaşadığı mimar Erdem Hamza ile geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da ilk kez görüntülenmişti. Çiçeği burnunda çift Bodrum tatiline çıktı.

Birce Akalay kimdir: 19 Haziran 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yer Gök Aşk dizisindeki "Havva" rolüyle ilk ciddi rolünü oynayan Akalay, birçok dizide yer aldı. 2017 yılında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile tiyatroya atıldı.

Bu oyun dışında 2020 yılından beri Keşanlı Ali Destanı oyununda "Zilha" rolüne de hayat vermektedir. Akalay, son olarak Star TV'de Ocak 2020 tarihinde başlamış olan Babil dizisinde başrol karakteri "İlay" karakterini canlandırmıştır.

Erdem Hamza kimdir: Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Birce Akalay ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Erdem Hamza'nın mesleği belli oldu. 37 yaşındaki Birce Akalay ile aşk yaşayan Erdem Hamza iç mimarlık yapıyor.